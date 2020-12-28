Возгорание в питомнике произошло ночью 28 декабря
Служба ветеринарии Иркутской области окажет помощь пострадавшим животным питомника «К-9». Напомним, что ночью 28 декабря в питомнике произошёл пожар. В результате происшествия пострадали ветеринарный блок и помещения, в которых содержались животные.
В настоящее время специалисты городской ветеринарной клиники проводят клинический осмотр десяти наиболее пострадавших собак, которые были доставлены из питомника, после чего им будет назначено лечение и оказана ветпомощь.
По заявлению ветеринарных врачей, в основном животные пострадали от отравления угарным газом. Все поступившие собаки помещены в дневной стационар клиники, при необходимости для лечения будут использованы кислородные камеры.
Руководством городской станции по борьбе с болезнями животных принято решение, что животные питомника «К-9» будут обслуживаться вне очереди. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области лечат угоревших на пожаре собак
Происшествия, Фото:
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