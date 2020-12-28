В Иркутской области лечат угоревших на пожаре собак

Происшествия, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Возгорание в питомнике произошло ночью 28 декабря



Служба ветеринарии Иркутской области окажет помощь пострадавшим животным питомника «К-9». Напомним, что ночью 28 декабря в питомнике произошёл пожар. В результате происшествия пострадали ветеринарный блок и помещения, в которых содержались животные.



В настоящее время специалисты городской ветеринарной клиники проводят клинический осмотр десяти наиболее пострадавших собак, которые были доставлены из питомника, после чего им будет назначено лечение и оказана ветпомощь.



По заявлению ветеринарных врачей, в основном животные пострадали от отравления угарным газом. Все поступившие собаки помещены в дневной стационар клиники, при необходимости для лечения будут использованы кислородные камеры.



Руководством городской станции по борьбе с болезнями животных принято решение, что животные питомника «К-9» будут обслуживаться вне очереди. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

