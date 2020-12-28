В Улан-Удэ автомобиль с людьми засыпало кирпичами

Виновником инцидента стал водитель грузовика
Сегодня около 10.30 часов на территории базы «Титан» на улице Моховая в Улан-Удэ водитель грузовика врезался в кирпичный забор. Грузовик ехал задним ходом. От удара кладка разрушилась.
Кирпичами засыпало стоявший под забором автомобиль «Тойота Корона Премио». По информации «Байкал-Daily», в салоне в этот момент сидели две девушки.
По счастливой случайности, девушки не пострадали.
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