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В Улан-Удэ автомобиль с людьми засыпало кирпичами

В Улан-Удэ автомобиль с людьми засыпало кирпичами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновником инцидента стал водитель грузовика

Сегодня около 10.30 часов на территории базы «Титан» на улице Моховая в Улан-Удэ водитель грузовика врезался в кирпичный забор. Грузовик ехал задним ходом. От удара кладка разрушилась.

Кирпичами засыпало стоявший под забором автомобиль «Тойота Корона Премио». По информации «Байкал-Daily», в салоне в этот момент сидели две девушки.

По счастливой случайности, девушки не пострадали.






ДТП
 
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