За весь период скончалось около пятисот человек
За последние сутки у 246 забайкальцев обнаружен COVID-19. Число заболевших с начала пандемии составило 26 751 человек.
Количество случаев выздоровления от коронавируса увеличилось до 24 252, за сутки выписали 165 человек.
С начала года опасная болезнь унесла жизни 485 забайкальцев, за сутки зафиксировано семь летальных случаев от опасного вируса.
В моногоспиталях региона 112 человек находятся в тяжёлом состоянии, 56 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 25 тысяч – на утро 28 декабря в республике зарегистрировано 25 345 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.
Число случаев коронавируса в Забайкалье приближается к 27 тысячам
Происшествия, Фото:
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