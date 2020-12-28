Сотрудники ГИБДД выявили 40 пьяных водителей
В выходные в Забайкальском крае прошло профилактическое мероприятие «Стоп-контроль», направленное на предупреждение ДТП с участием нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
- Сотрудниками ГИБДД выявлено 40 фактов управления транспортными средствами гражданами, которые находились в состоянии опьянения. Четверо из них сели за руль в нетрезвом виде повторно. Кроме того, привлечены к ответственности за управление транспортными средствами 34 водителя, не имеющие права управления автомототранспортом, 28 – за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, - говорится в сообщении управления Госавтоинспекции по Забайкальскому краю.
Всего за период мероприятия автоинспекторы проверили 1154 автомобиля, выявлено 231 нарушение правил дорожного движения. На специализированные стоянки помещено 23 транспортных средства.
В Забайкалье во время операции «Стоп-контроль» поймали 40 пьяных
Происшествия, Фото:
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