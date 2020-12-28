В Бурятии пожар повредил мебельный магазин с товаром

- На момент прибытия пожарных было загорание внутри пристроенной котельной одноэтажного здания мебельного магазина, пламя распространялось по конструкциям здания. Всего к ликвидации пожара было привлечено три пожарных расчёта, семь человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано спустя 42 минуты после начала тушения, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.







Уничтожения здания и большей части товара пожарные не допустили. Причина пожара устанавливается, вероятно, ею послужил перекал трубы дымохода.





