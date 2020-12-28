В Бурятии пожар повредил мебельный магазин с товаром

Сегодня, 28 декабря, в селе Кырен Тункинского района Бурятии горел мебельный магазин.
- На момент прибытия пожарных было загорание внутри пристроенной котельной одноэтажного здания мебельного магазина, пламя распространялось по конструкциям здания. Всего к ликвидации пожара было привлечено три пожарных расчёта, семь человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано спустя 42 минуты после начала тушения, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В результате полностью выгорела пристроенная котельная. В магазине повреждены стены, потолок, пол на площади 21 кв.м., а также часть товара.
Уничтожения здания и большей части товара пожарные не допустили. Причина пожара устанавливается, вероятно, ею послужил перекал трубы дымохода.
Также вчера, 27 декабря, в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии пожарные отстояли помещение кафе.
На момент прибытия пожарных горели стена в котельной и потолочные перекрытия в кафе. Пожар ликвидировали за час.
Прогорела стена между котельной и кафе, огонь повредил потолочные перекрытия кафе, помещения санузла и двух подсобных помещений.
- Распространение огня по конструкциям здания и его уничтожение огнеборцы не допустили. Причина пожара устанавливается, - уточнили в агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью произошёл пожар на территории аэропорта посёлка Таксимо Муйского района Бурятии. Сгорел гаражный бокс с пристроенной котельной на площади 268 кв.метров, а также два автомобиля.