Грабитель занервничал при виде росгвардейцев
Ночью в Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в грабеже. Об этом преступлении рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Мужчина во время распития спиртных напитков избил человека и отобрал дорогой сотовый телефон. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Осматривая территорию, возле соседнего подъезда бойцы заметили подозрительного мужчину. Он при виде автопатруля что-то вытащил из-за пазухи и выкинул в сугроб.
Сотрудники Росгвардии задержали подозрительного мужчину. В нём потерпевший опознал нападавшего. В сугробе нашёлся отнятый телефон.
Выяснилось, что компания мужчин познакомилась на площади Советов, после распивали спиртные напитки в квартире одного из них. Во время застолья произошёл конфликт, переросший в драку. Тогда-то гость и избил хозяина и отнял его дорогостоящий телефон.
34-летний задержанный был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Улан-Удэ грабитель выкинул телефон в сугроб
Происшествия, Фото:
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