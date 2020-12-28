В Улан-Удэ грабитель выкинул телефон в сугроб

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Грабитель занервничал при виде росгвардейцев



Ночью в Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в грабеже. Об этом преступлении рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Мужчина во время распития спиртных напитков избил человека и отобрал дорогой сотовый телефон. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Осматривая территорию, возле соседнего подъезда бойцы заметили подозрительного мужчину. Он при виде автопатруля что-то вытащил из-за пазухи и выкинул в сугроб.



Сотрудники Росгвардии задержали подозрительного мужчину. В нём потерпевший опознал нападавшего. В сугробе нашёлся отнятый телефон.



Выяснилось, что компания мужчин познакомилась на площади Советов, после распивали спиртные напитки в квартире одного из них. Во время застолья произошёл конфликт, переросший в драку. Тогда-то гость и избил хозяина и отнял его дорогостоящий телефон.



34-летний задержанный был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

