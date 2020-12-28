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В Бурятии произошла череда ДТП с вылетевшими в кювет авто

В Бурятии произошла череда ДТП с вылетевшими в кювет авто
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии. ДТП в Хоринском районе
Один из виновников аварии был пьян и не имел водительских прав

За выходные на дорогах Бурятии произошло 62 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе есть пострадавшие. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В субботу ночью в Хоринском районе в аварию попал 21-летний водитель микрогрузовика «Ниссан Атлас», не имеющий водительских прав, к тому же бывший в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал со стороны села Алан в направлении Хоринска. Однако не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

С травмами молодой человек доставлен в медицинское учреждение.

В 20.30 часов в Тарбагатайском районе ДТП устроил 42-летний водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер». Вблизи села Хандагатай он съехал с дороги и опрокинулся.

В результате 29-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести. Она была госпитализирована.

В 22.30 часов в Улан-Удэ 44-летняя водитель автомобиля «Тойота Аллион» в районе станции Медведчиково не справилась с управлением. Она также съехала с проезжей части дороги.

Женщина с травмами была доставлена в медицинское учреждение.


Также в субботу в три часа дня на улице Гагарина в Улан-Удэ сбили 44-летнего пешехода.

- 31-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» в районе дома №43 по ул. Гагарина, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1976 года рождения. В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести, - уточнили в УГИБДД по Бурятии.

За выходные на дорогах республики инспекторы ДПС задержали 27 пьяных водителей, пять – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, восемь автомобилистов – за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в течение года.
ДТП
 
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