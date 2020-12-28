В Братске полицейскому в карман положили взятку

Сотрудники транспортной полиции в Братске в ходе операции «Торговли» задержали за взятку сотрудника торговой точки. В киоске торговали немаркированной алкогольной и табачной продукцией. Полицейские начали составлять протокол по статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена» и статье 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Алкоголь и сигареты полицейские изъяли.







- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество», которое наказывается лишением свободы на срок до 1 года. Транспортная полиция напоминает о том, что дача взятки должностному лицу является уголовно наказуемым деянием, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





Тогда 58-летний ранее не судимый сотрудник попытался подкупить полицейских. Две купюры номиналом по пять тысяч рублей он положил в карман куртки полицейского, надеясь на благополучный исход.Сотрудники от взятки отказались.