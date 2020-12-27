Жительница Бурятии украла у гостя деньги и телефон



Заявление о краже поступило в полицию Кабанского района 24 декабря от 50-летнего жителя Заиграевского района.



Оказалось, что житель села Новая Курба приехал к родственникам в Кабанск. Гуляя по селу, он познакомился с мужчиной и пошёл к нему для распития спиртного. В застолье также принимала участие 47-летняя сожительница хозяина дома. Когда гость уснул, она стащила у него из кармана куртки деньги и сотовый телефон. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.



Мужчина, проснувшись утром, не обнаружил ни хозяев дома, ни телефона с деньгами и обратился в полицию.



Вскоре женщина была задержана. Часть денег она потратила на покупку спиртного. Сотовый телефон и три тысячи рублей изъяты.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

