 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 декабря

26 декабря

25 декабря

Популярное

В Улан-Удэ столкнулись три автомобиля

В Улан-Удэ столкнулись три автомобиля
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из участников аварии повредил ногу

В Улан-Удэ в ночь с субботы на воскресенье произошло ДТП с участием трёх машин. Авария случилась по улице Трубачеева.

Как сообщили свидетели ДТП, пострадавших в происшествии нет, однако один из участников сильно повредил ногу. Машины получили механические повреждения, у одного из автомобиля оторвало колесо. 

ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ столкнулись три автомобиля
В Улан-Удэ столкнулись три автомобиля
Происшествия, 27.12.2020
Один из участников аварии повредил ногу
В Бурятии на пепелище нашли два трупа
В Бурятии на пепелище нашли два трупа
Происшествия, 26.12.2020
Пропавшие после пожара жильцы найдены мёртвыми
Братчанин катался на машине по ледовому городку
Братчанин катался на машине по ледовому городку
Происшествия, 26.12.2020
Водитель решил сделать эффектный снимок
В Бурятии собаки напали на мужчину с ребёнком
В Бурятии собаки напали на мужчину с ребёнком
Происшествия, 26.12.2020
Очередное нападение собак на людей произошло в Бурятии
В Улан-Удэ легковушка протаранила трамвай
В Улан-Удэ легковушка протаранила трамвай
Происшествия, 26.12.2020
По предварительной информации, автомобилист был нетрезв
В Бурятии заживо сгорели куры
В Бурятии заживо сгорели куры
Происшествия, 26.12.2020
Сгорела стайка с домашними птицами
Забайкалец сжёг почти 10 тонн сена односельчан
Забайкалец сжёг почти 10 тонн сена односельчан
Происшествия, 26.12.2020
Свидетель помог поймать поджигателя
Улан-удэнец украл чемодан в аэропорту
Улан-удэнец украл чемодан в аэропорту
Происшествия, 26.12.2020
В украденном чемодане оказалась икра
Улан-удэнские супермаркеты обворовывала любительница форели
Улан-удэнские супермаркеты обворовывала любительница форели
Происшествия, 25.12.2020
Женщина вынесла из магазинов форель на крупную сумму
Количество ДТП снизилось в Бурятии на 12%
Количество ДТП снизилось в Бурятии на 12%
Происшествия, 25.12.2020
Снизилось число погибших и раненых людей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^