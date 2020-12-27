В Улан-Удэ столкнулись три автомобиля





В Улан-Удэ в ночь с субботы на воскресенье произошло ДТП с участием трёх машин. Авария случилась по улице Трубачеева.Как сообщили свидетели ДТП, пострадавших в происшествии нет, однако один из участников сильно повредил ногу. Машины получили механические повреждения, у одного из автомобиля оторвало колесо.