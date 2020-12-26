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В Бурятии на пепелище нашли два трупа

В Бурятии на пепелище нашли два трупа
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пропавшие после пожара жильцы найдены мёртвыми

Сегодня, 26 декабря, в посёлке Гарам Еравнинского района Бурятии в ходе разбора места пожара обнаружили тела двух погибших. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл этой ночью в квартире 4-квартирного жилого дома. Квартира выгорела изнутри, обрушилась кровля. По словам соседей, в квартире находились люди. Теперь стало ясно, что жильцы погибли.

Причина пожара устанавливается.


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