В Бурятии на пепелище нашли два трупа

Пропавшие после пожара жильцы найдены мёртвыми
Сегодня, 26 декабря, в посёлке Гарам Еравнинского района Бурятии в ходе разбора места пожара обнаружили тела двух погибших. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл этой ночью в квартире 4-квартирного жилого дома. Квартира выгорела изнутри, обрушилась кровля. По словам соседей, в квартире находились люди. Теперь стало ясно, что жильцы погибли.
Причина пожара устанавливается.
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Происшествия, Фото:
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