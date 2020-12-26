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Братчанин катался на машине по ледовому городку

Братчанин катался на машине по ледовому городку
Происшествия,  Фото:братск.38.мвд.рф
Водитель решил сделать эффектный снимок

В Братске полицейские привлекли к ответственности нарушителя ПДД, который катался на автомашине по ледовому городку. Фотографии появились в городском паблике, рассказали в межмуниципальном управлении МВД России «Братское»

На фото запечатлён автомобиль ВАЗ-2107 на предназначенной исключительно для пешеходов территории ледового городка в жилом районе Гидростроитель. Снимки в Интернете разместил сам владелец авто, чем вызвал многочисленные упрёки пользователей сети и привлёк внимание сотрудников ГИБДД.

- Эти изображения являются подтверждением факта грубого нарушения водителем пункта 9.9 ПДД РФ (запрещается движение транспортных средств по.. тротуарам и пешеходным дорожкам), - пояснили полицейские.

Госавтоинспекторы установили и разыскали правонарушителя. Им оказался 19-летний местный житель. Водитель с нарушением полностью согласился. Желание получить эффектное фото в новогоднем антураже будет стоить молодому человеку штраф. Согласно административному законодательству (статья 12.15 ч.2 КоАП РФ), его ожидает наказание виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

В начале уходящего года за аналогичное нарушение – проезд по территории ледового городка на проспекте Ленина – также был найден и привлечён к ответственности другой автолюбитель.



полиция ледовый городок
 
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