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В Улан-Удэ легковушка протаранила трамвай

В Улан-Удэ легковушка протаранила трамвай
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По предварительной информации, автомобилист был нетрезв

Сегодня, 26 декабря, около 9:30 на улице Тулаева на Мелькомбинате в Улан-Удэ произошло ДТП с участием трамвая.

По предварительным данным, возле конечной трамвайной остановки водитель легкового автомобиля врезался в трамвай. По словам очевидцев, автомобиль ехал на достаточно большой скорости, а сам водитель по внешним признакам был пьян.


Движение трамваев оказалось перекрыто в обоих направлениях, образовалась пробка из трамваев. Также было затруднено движение для других транспортных средств на этом участке дороги.

- Виновнику грозит штраф, эвакуация автомобиля с места ДТП на платную штрафстоянку и регресс от страховой компании, так как трамваю причинён ущерб, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель произошедшего.




Как сообщал «Байкал-Daily», в середине недели в Улан-Удэ уже отмечалась трамвайная пробка из-за затора на Элеваторе. В МУП «Управление трамвая» пояснили, что перед Новым годом в городе всегда напряжённое движение.

ДТП трамвай
 
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