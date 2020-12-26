В Улан-Удэ легковушка протаранила трамвай

По предварительным данным, возле конечной трамвайной остановки водитель легкового автомобиля врезался в трамвай. По словам очевидцев, автомобиль ехал на достаточно большой скорости, а сам водитель по внешним признакам был пьян.







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- Виновнику грозит штраф, эвакуация автомобиля с места ДТП на платную штрафстоянку и регресс от страховой компании, так как трамваю причинён ущерб, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель произошедшего.











