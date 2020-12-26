В Улан-Удэ легковушка протаранила трамвай

Сегодня, 26 декабря, около 9:30 на улице Тулаева на Мелькомбинате в Улан-Удэ произошло ДТП с участием трамвая.
По предварительным данным, возле конечной трамвайной остановки водитель легкового автомобиля врезался в трамвай. По словам очевидцев, автомобиль ехал на достаточно большой скорости, а сам водитель по внешним признакам был пьян.
Движение трамваев оказалось перекрыто в обоих направлениях, образовалась пробка из трамваев. Также было затруднено движение для других транспортных средств на этом участке дороги.
- Виновнику грозит штраф, эвакуация автомобиля с места ДТП на платную штрафстоянку и регресс от страховой компании, так как трамваю причинён ущерб, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине недели в Улан-Удэ уже отмечалась трамвайная пробка из-за затора на Элеваторе. В МУП «Управление трамвая» пояснили, что перед Новым годом в городе всегда напряжённое движение.