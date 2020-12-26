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В Бурятии заживо сгорели куры

В Бурятии заживо сгорели куры
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сгорела стайка с домашними птицами

Вчера, 25 декабря, в посёлке Челутай-24 Заиграевского района произошёл пожар в стайке. На пожаре погибли домашние птицы, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части первой на тушение пожара прибыла добровольная пожарная команда сельского поселения «Тамахтайское». К этому моменту горели стайка и сарай, из-за плотной застройки существовала угроза перехода огня на несколько надворных построек.

До прибытия основных сил добровольные пожарные Геннадий Перелыгин и Владимир Овечкин сдерживали пламя. Совместными усилиями пожар был оперативно ликвидирован.

Огонь уничтожил стайку и сарай, погибли 10 кур.

Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею послужило неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

Как сообщал «Байкал-Daily», после сильного ночного пожара в посёлке Гарам Еравнинского района не могут найти жильцов квартиры.



пожар
 
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