В Бурятии заживо сгорели куры

Сгорела стайка с домашними птицами
Вчера, 25 декабря, в посёлке Челутай-24 Заиграевского района произошёл пожар в стайке. На пожаре погибли домашние птицы, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части первой на тушение пожара прибыла добровольная пожарная команда сельского поселения «Тамахтайское». К этому моменту горели стайка и сарай, из-за плотной застройки существовала угроза перехода огня на несколько надворных построек.
До прибытия основных сил добровольные пожарные Геннадий Перелыгин и Владимир Овечкин сдерживали пламя. Совместными усилиями пожар был оперативно ликвидирован.
Огонь уничтожил стайку и сарай, погибли 10 кур.
Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею послужило неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
Как сообщал «Байкал-Daily», после сильного ночного пожара в посёлке Гарам Еравнинского района не могут найти жильцов квартиры.
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Происшествия, Фото:
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