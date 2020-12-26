Возможно, на пожаре есть жертвы
В ночь с 25 на 26 декабря в посёлке Гарам Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в квартире одноэтажного четырёхквартирного жилого дома. После этого пожара не могут найти жильцов квартиры, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных квартира была полностью охвачена огнём изнутри, существовала угроза распространения пламени на соседние квартиры. Пожарные совместно с добровольной пожарной командой ликвидировали возгорание за 35 минут, отстояв соседние помещения.
Квартиры выгорела изнутри, обрушилась кровля площади 40.кв.м. Причина пожара устанавливается.
По словам соседей, в квартире находились люди. Их судьба пока не известна. На данный момент проводится разборка места пожара. О её результатах обещали сообщить дополнительно.
В Бурятии после пожара не могут найти жильцов
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По предварительной информации, автомобилист был нетрезв
Сгорела стайка с домашними птицами
Возможно, на пожаре есть жертвы
Свидетель помог поймать поджигателя
Вор добровольно рассказал о краже
В украденном чемодане оказалась икра
Деньги присвоил следующий посетитель
Произошедшее попало на видео
Женщина вынесла из магазинов форель на крупную сумму
Снизилось число погибших и раненых людей
Во время обысков в игорных заведениях нашли более четырёх тонн нефрита. ВИДЕО
Специалисты устанавливают причину вспышки кишечной инфекции
Агрессивная собака срывается с цепи и убегает на улицу, но хозяевам всё равно
Грабитель вошёл через незапертую дверь
Пенсионерка послушалась афериста и перевела все деньги