В Бурятии после пожара не могут найти жильцов

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

Возможно, на пожаре есть жертвы



В ночь с 25 на 26 декабря в посёлке Гарам Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в квартире одноэтажного четырёхквартирного жилого дома. После этого пожара не могут найти жильцов квартиры, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



На момент прибытия пожарных квартира была полностью охвачена огнём изнутри, существовала угроза распространения пламени на соседние квартиры. Пожарные совместно с добровольной пожарной командой ликвидировали возгорание за 35 минут, отстояв соседние помещения.



Квартиры выгорела изнутри, обрушилась кровля площади 40.кв.м. Причина пожара устанавливается.



По словам соседей, в квартире находились люди. Их судьба пока не известна. На данный момент проводится разборка места пожара. О её результатах обещали сообщить дополнительно.





