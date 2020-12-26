Свидетель помог поймать поджигателя
Поздно вечером в дежурную часть полиции Акшинского района Забайкальского края с интервалом в несколько минут поступило два сообщение о возгорании сена во дворах жителей села Улача. На место выехали оперативники. Они выяснили, что в обоих случаях сено подожгли.
Стражи порядка нашли свидетеля, который видел рядом с местом пожара молодого человека, похожего на одного из судимых местных жителей.
Полицейские задержали его и доставили в отдел полиции. 21-летний парень признался в поджоге.
- В результате противоправных действий подозреваемого у одного из потерпевших сгорело 10 центнеров сена на сумму около 20 тысяч рублей. Второму сельскому жителю причинён ущерб на сумму более 100 тысяч рублей, у него огнём уничтожено девять тонн корма для животных, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи в инкриминируемой части предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Забайкалец сжёг почти 10 тонн сена односельчан
Происшествия, Фото:
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