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Забайкалец сжёг почти 10 тонн сена односельчан

Забайкалец сжёг почти 10 тонн сена односельчан
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Свидетель помог поймать поджигателя

Поздно вечером в дежурную часть полиции Акшинского района Забайкальского края с интервалом в несколько минут поступило два сообщение о возгорании сена во дворах жителей села Улача. На место выехали оперативники. Они выяснили, что в обоих случаях сено подожгли.

Стражи порядка нашли свидетеля, который видел рядом с местом пожара молодого человека, похожего на одного из судимых местных жителей.

Полицейские задержали его и доставили в отдел полиции. 21-летний парень признался в поджоге.

- В результате противоправных действий подозреваемого у одного из потерпевших сгорело 10 центнеров сена на сумму около 20 тысяч рублей. Второму сельскому жителю причинён ущерб на сумму более 100 тысяч рублей, у него огнём уничтожено девять тонн корма для животных, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи в инкриминируемой части предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.


пожар Поджог
 
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