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В Бурятии вор залез ночью на почту и взломал сейф

В Бурятии вор залез ночью на почту и взломал сейф
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор добровольно рассказал о краже

В Бурятии неоднократно судимого 61-летнего жителя Иркутской области признали виновным в краже с причинением значительного ущерба. Вор залез ночью в почтовое отделение.

Мужчина добровольно сообщил о краже из почтового отделения, когда его задержали по обвинению в другом преступлении.

Выяснилось, что ночью, орудуя плоскогубцами и гвоздодёром, он залез в помещение отделения почтовой связи в Тункинском районе Бурятии.

Здесь иркутянин взломал сейф и украл из него деньги, лотерейные билеты, продукты и непродовольственные товары, принадлежащие АО «Почта России», а также кошелёк работницы почты с деньгами и украшениями.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за кражу.

- Суд с учётом имеющихся судимостей назначил виновному наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
кража
 
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