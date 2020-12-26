В Бурятии вор залез ночью на почту и взломал сейф

Вор добровольно рассказал о краже



В Бурятии неоднократно судимого 61-летнего жителя Иркутской области признали виновным в краже с причинением значительного ущерба. Вор залез ночью в почтовое отделение.



Мужчина добровольно сообщил о краже из почтового отделения, когда его задержали по обвинению в другом преступлении.



Выяснилось, что ночью, орудуя плоскогубцами и гвоздодёром, он залез в помещение отделения почтовой связи в Тункинском районе Бурятии.



Здесь иркутянин взломал сейф и украл из него деньги, лотерейные билеты, продукты и непродовольственные товары, принадлежащие АО «Почта России», а также кошелёк работницы почты с деньгами и украшениями.



Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за кражу.



- Суд с учётом имеющихся судимостей назначил виновному наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

