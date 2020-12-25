В Иркутской области трёх мужчин осудили за кражу 10 коров и коня

Один из них отправился в колонию



34-летний житель Баяндаевского района и двое жителей Иркутска предстали перед судом за кражу скота. За два года они украли 10 коров и одного коня у жителей деревни Бадагуй.



- Шести потерпевшим причинён ущерб на общую сумму более 400 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Подсудимые признали вину, раскаялись в содеянном, частично возместили ущерб потерпевшим.



Суд назначил наказание 44-летнему мужчине в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, другим – в виде трёх и четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.



Приговор суда не вступил в законную силу.

