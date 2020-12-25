 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 декабря

24 декабря

Популярное

В Иркутской области трёх мужчин осудили за кражу 10 коров и коня

В Иркутской области трёх мужчин осудили за кражу 10 коров и коня
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Один из них отправился в колонию

34-летний житель Баяндаевского района и двое жителей Иркутска предстали перед судом за кражу скота. За два года они украли 10 коров и одного коня у жителей деревни Бадагуй.

- Шести потерпевшим причинён ущерб на общую сумму более 400 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Подсудимые признали вину, раскаялись в содеянном, частично возместили ущерб потерпевшим.

Суд назначил наказание 44-летнему мужчине в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, другим – в виде трёх и четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор суда не вступил в законную силу.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ зафиксирован предновогодний всплеск ДТП
В Улан-Удэ зафиксирован предновогодний всплеск ДТП
Происшествия, 25.12.2020
У некоторых участников аварий сдают нервы
Налётчики из Иркутской области стали фигурантами дела о бандитизме
Происшествия, 25.12.2020
Причинённый ущерб превысил семь миллионов рублей
Улан-удэнец смошенничал ради подарков близким на Новый год
Улан-удэнец смошенничал ради подарков близким на Новый год
Происшествия, 25.12.2020
Мошенник использовал фейковый электронный чек
В Иркутске трёх наркодилеров отправили за решётку
В Иркутске трёх наркодилеров отправили за решётку
Происшествия, 25.12.2020
Перед судом предстали участники двух организованных групп наркодилеров
В Бурятии сгорел продуктовый магазин
В Бурятии сгорел продуктовый магазин
Происшествия, 25.12.2020
Пожар произошёл в Иволгинском районе
В Улан-Удэ водитель отказался от госпитализации после ДТП
В Улан-Удэ водитель отказался от госпитализации после ДТП
Происшествия, 25.12.2020
Авария произошла в микрорайоне Восточный
Ангарчанка собирала деньги на похороны живого сына
Ангарчанка собирала деньги на похороны живого сына
Происшествия, 25.12.2020
Ребёнок несколько месяцев назад у матери был изъят
В Улан-Удэ и пригороде введут режим повышенной готовности
В Улан-Удэ и пригороде введут режим повышенной готовности
Происшествия, 25.12.2020
Вспышка бешенства зафиксирована в Улан-Удэ
В Бурятии липовый стоматолог сломала пациентке челюсть
В Бурятии липовый стоматолог сломала пациентке челюсть
Происшествия, 25.12.2020
Удаление зуба обернулось пациентке переломом
Улан-удэнцев осудили за разглашение коммерческой тайны
Улан-удэнцев осудили за разглашение коммерческой тайны
Происшествия, 25.12.2020
На сторону ушли данные сотовой компании

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^