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24 декабря

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В Иркутской области заблокировали 41 сайт

В Иркутской области заблокировали 41 сайт
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На сайтах продавались в том числе устройства для видоизменения номеров на машине

В ходе мониторинга Интернета прокуратура Иркутской области выявила 41 сайт, содержащий информацию, распространение которой запрещено.

На них размещалась самая различная информация: от способов создания самодельных взрывных устройств и кастетов в домашних условиях до поддельных документов и т.п.

Вход на сайты являлся свободным для неограниченного круга лиц. Ознакомиться с содержанием интернет-страниц и воспользоваться услугами мог любой пользователь, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По результатам проверки в суд было направлено 41 исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд, рассмотрев требования прокурора, полностью их удовлетворил.

В настоящее время судебные решения исполнены, доступ к запрещенной информации ограничен.
прокуратура
 
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