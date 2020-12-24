На сайтах продавались в том числе устройства для видоизменения номеров на машине
В ходе мониторинга Интернета прокуратура Иркутской области выявила 41 сайт, содержащий информацию, распространение которой запрещено.
На них размещалась самая различная информация: от способов создания самодельных взрывных устройств и кастетов в домашних условиях до поддельных документов и т.п.
Вход на сайты являлся свободным для неограниченного круга лиц. Ознакомиться с содержанием интернет-страниц и воспользоваться услугами мог любой пользователь, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
По результатам проверки в суд было направлено 41 исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Суд, рассмотрев требования прокурора, полностью их удовлетворил.
В настоящее время судебные решения исполнены, доступ к запрещенной информации ограничен.
В Иркутской области заблокировали 41 сайт
Происшествия, Фото:
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