На пожаре эвакуировались 15 человек
Вчера около восьми часов вечера произошёл пожар в восьмиквартирном двухэтажном жилом доме по улице Бограда в Улан-Удэ.
На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в квартире на втором этаже. 15 человек, в том числе ребёнок, эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.
Около 20 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
В результате пожара повреждено помещение кухни на площади 10 квадратных метров. Причиной возгорания явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Всего на месте происшествия были задействованы 18 человек, шесть единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
- На момент возгорания собственник находился в соседней квартире, распивая спиртные напитки. Со слов собственника квартиры, он оставил чайник на электрической плите и забыл. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Хозяину квартиры за нарушение противопожарного режима грозит административный штраф в размере от четырёх до пяти тысяч рублей, - рассказал дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Сергей Цырендоржиев.
Соседи рассказывают, что годом ранее в этой же квартире произошёл похожий пожар. Тогда ликвидировать возгорание удалось силами жильцов дома.
В Улан-Удэ произошёл пожар из-за забытого чайника
Происшествия, Фото:
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