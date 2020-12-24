В Бурятии онколог пойдёт под суд за взятку

Врач-онколог угрожал, что создаст препятствия дальнейшему лечению пациента



В Октябрьском районе Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего заведующего одним из отделений Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере, совершённом с её вымогательство, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, в сентябре 2019 года к заведующему обратился знакомый. Он попросил о внеплановой госпитализации его отца в онкодиспансер, а также о внеочередном лечении и операции.



- Используя своё положение, заведующий отделением нарушил порядок оказания медпомощи и порядок госпитализации пациентов в лечебное учреждение. Он уговорил врача поликлиники диспансера провести приём без записи и выдать отцу знакомого направление на госпитализацию, несмотря на отсутствие протокола решения врачебной комиссии. Также была проведена внеплановая госпитализация и внеочередная операция пациента. После чего обвиняемый потребовал у своего знакомого взятку в размере 30 тыс. рублей. При этом, заведующий угрожал, что может создать препятствия для дальнейшего лечения его отца в диспансере, - сообщили в следственном управлении.



В октябре 2019 года молодой человек, опасаясь угрозы и неблагоприятных последствий для здоровья своего отца, перевёл со своего банковского счёта на счёт заведующего 12 тыс. рублей. Он также отказался от 8 тыс. рублей, которые ему задолжал обвиняемый. Таким образом, заведующий отделением получил незаконное вознаграждение в 20 тыс. рублей.



Затем потерпевший обратился в полицию с заявлением о вымогательстве у него взятки и представил документы о переводе денег.



В ходе обыска в кабинете у врача обнаружили множество пустых подарочных конвертов для денег. Проверяются сведения о получении взяток от других лиц.



Для обеспечения возможного решения суда о конфискации имущества наложен арест на автомобиль обвиняемого марки «Мазда CX-5».



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

