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Житель Бурятии для сокрытия рубки засыпал пни снегом

Житель Бурятии для сокрытия рубки засыпал пни снегом
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Внимательные лесники увидели подозрительные бугры

Во время рейдового патрулирования в лесах Заиграевского района Бурятии лесники проверили действующую лесосеку.

Все документы на заготовку древесины были в порядке, однако в ходе осмотра сотрудники Хандагатайского лесничества заметили несколько подозрительных бугров. Раскопав их, лесники обнаружили свежеспиленные пни. Оказалось, что вальщик спилил сосны, не предназначенные для рубки. Пытаясь скрыть этот факт, он спрятал заготовленную древесину, а пни засыпал снегом.

Объём незаконно заготовленной древесины составил около 4 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 53 тысяч рублей.


Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты.

Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
черные лесорубы
 
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