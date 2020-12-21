Улан-удэнец не помнит, за что убил собутыльника

Кровавая драма разыгралась во время празднования выхода на пенсию



Вечером 18 декабря в квартире дома по улице Профсоюзная в Улан-Удэ был до смерти забит 61-летний мужчина. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По подозрению в совершении преступления на месте задержан 40-летний мужчина. Во время допроса он дал показания об обстоятельствах учиненной расправы, но при этом не смог вспомнить причины ссоры. Задержанному уже предъявлено обвинение.



По версии следствия, 18 декабря улан-удэнец решил пригласить друзей, чтобы отметить свой выход на пенсию. Когда компания собралась, мужчины стали выпивать. К вечеру хозяин квартиры и часть гостей уснули. В это время между двумя оставшимися за столом собутыльниками произошла ссора, переросшая в драку. Один из них повалил противника на пол, сел сверху и с силой нанёс множество ударов кулаками по голове. Потерпевший скончался на месте происшествия.



Из-за криков проснулся один из гостей, который успокоил нападавшего и уговорил его позвонить в полицию. После звонка в квартиру прибыли росгвардейцы, которые задержали подозреваемого.



- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы, - сообщили в следственном управлении.

