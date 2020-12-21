 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 декабря

20 декабря

Популярное

Улан-удэнец не помнит, за что убил собутыльника

Улан-удэнец не помнит, за что убил собутыльника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Кровавая драма разыгралась во время празднования выхода на пенсию

Вечером 18 декабря в квартире дома по улице Профсоюзная в Улан-Удэ был до смерти забит 61-летний мужчина. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По подозрению в совершении преступления на месте задержан 40-летний мужчина. Во время допроса он дал показания об обстоятельствах учиненной расправы, но при этом не смог вспомнить причины ссоры. Задержанному уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, 18 декабря улан-удэнец решил пригласить друзей, чтобы отметить свой выход на пенсию. Когда компания собралась, мужчины стали выпивать. К вечеру хозяин квартиры и часть гостей уснули. В это время между двумя оставшимися за столом собутыльниками произошла ссора, переросшая в драку. Один из них повалил противника на пол, сел сверху и с силой нанёс множество ударов кулаками по голове. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Из-за криков проснулся один из гостей, который успокоил нападавшего и уговорил его позвонить в полицию. После звонка в квартиру прибыли росгвардейцы, которые задержали подозреваемого.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы, - сообщили в следственном управлении.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец не помнит, за что убил собутыльника
Улан-удэнец не помнит, за что убил собутыльника
Происшествия, 21.12.2020
Кровавая драма разыгралась во время празднования выхода на пенсию
Бухгалтера и экономиста Читинской больницы подозревают в хищении 3,2 млн
Происшествия, 21.12.2020
По местам жительства подозреваемых проведены обыски
В Бурятии пожар унёс 20 жизней
В Бурятии пожар унёс 20 жизней
Происшествия, 21.12.2020
Возгорание произошло в пригородной Суже
В Чите главврач роддома обвиняется во взяточничестве
В Чите главврач роддома обвиняется во взяточничестве
Происшествия, 21.12.2020
Главврач был задержан при получении денег
В Бурятии эвакуировали людей из задымленного подъезда
В Бурятии эвакуировали людей из задымленного подъезда
Происшествия, 21.12.2020
На жильцов пожарные надели средства индивидуальной защиты органов дыхания
В Бурятии из-за сигареты случился пожар
В Бурятии из-за сигареты случился пожар
Происшествия, 21.12.2020
Жильца горящей квартиры разбудили соседи
Читинец угнал машину у знакомого
Читинец угнал машину у знакомого
Происшествия, 21.12.2020
Угон произошёл после застолья
В Забайкалье мать убила дочь топором и покончила с собой
В Забайкалье мать убила дочь топором и покончила с собой
Происшествия, 21.12.2020
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего
В Бурятии едва не сгорел дом
В Бурятии едва не сгорел дом
Происшествия, 20.12.2020
Добровольцы и пожарные не допустили уничтожения жилого дома
В селе в Бурятии наблюдается выход наследных вод
В селе в Бурятии наблюдается выход наследных вод
Происшествия, 20.12.2020
Подобное явление происходит ежегодно
В Бурятии браконьеры застрелили четырёх косуль
В Бурятии браконьеры застрелили четырёх косуль
Происшествия, 19.12.2020
Браконьеры охотились с тепловизионным прицелом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^