Гражданин КНР отделался условным сроком
В Бурятии житель Китая признан виновным в контрабанде незаконно заготовленной древесины в крупном размере.
- В 2018 году подсудимый в составе организованной группы незаконно вывез пиломатериалы из сосны обыкновенной, приобретённым им на территории Бурятии. Общий объём – около трёх тысяч кубических метров. Общая стоимость – свыше 19 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Гражданин Китая признался в содеянном.
Суд назначил ему наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил.
Гражданин Китая контрабандой вывез из Бурятии леса на 19 млн
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