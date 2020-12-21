Гражданин Китая контрабандой вывез из Бурятии леса на 19 млн

Гражданин КНР отделался условным сроком



В Бурятии житель Китая признан виновным в контрабанде незаконно заготовленной древесины в крупном размере.



- В 2018 году подсудимый в составе организованной группы незаконно вывез пиломатериалы из сосны обыкновенной, приобретённым им на территории Бурятии. Общий объём – около трёх тысяч кубических метров. Общая стоимость – свыше 19 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.



Гражданин Китая признался в содеянном.



Суд назначил ему наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.



Приговор в законную силу не вступил.







