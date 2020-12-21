Бухгалтера и экономиста Читинской больницы подозревают в хищении 3,2 млн

По местам жительства подозреваемых проведены обыски



Сотрудники полиции выявили факт хищения крупной суммы из Читинской центральной районной больницы. Подозреваемые – главный бухгалтер и экономист больницы. По версии следствия, они привлекли своих знакомых и похитили 3,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



По версии, 29-летняя читинка, работая в Читинской центральной районной больнице главным бухгалтером, решила похитить деньги. Для реализации своего замысла она привлекла родную сестру, работающую в больнице экономистом, и знакомого, которому предложила зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью для отмывания похищенных денег.



- Злоумышленница изготавливала заявки на кассовый расход, в которые совместно со своей сестрой вносила недостоверные сведения о приобретении материальных запасов. После этого, посредством удалённого доступа она направляла заявки в казначейство для оплаты. В результате со счетов ГУЗ «Читинская ЦРБ» были незаконно перечислены 869 830 рублей. Аналогичным образом подозреваемая оформляла заявки на оказание услуг оценки документации и обслуживание программных продуктов своей знакомой – жительницей Иркутска, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя. За услуги, которые фактически больнице оказаны не были, на её лицевые счета незаконно перечислено 2 376 328 рублей, - сообщили в краевом УМВД.



Общий ущерб составил 3 246 158 рублей. Их подозреваемые обналичили и потратили.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



По местам жительства подозреваемых проведены обыски, изъята документация, электронные носители.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства мошенничества.





