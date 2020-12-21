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В Бурятии пожар унёс 20 жизней

В Бурятии пожар унёс 20 жизней
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возгорание произошло в пригородной Суже

Утром 20 декабря в селе Сужа Иволгинского района Бурятии произошёл пожар на территории двух частных домовладений. На момент прибытия пожарных горели надворные постройки.

На ликвидацию открытого горения потребовалось около 30 минут.

В результате пожара на территории первого домовладения сгорели полностью сарай и курятник. Погибли два десятка кур. На территории второго участка повреждена крыша гаража, бани и навеса.

Распространение огня на жилые дома и другие постройки пожарные не допустили. Предположительной причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в селе Иволга из-за аналогичной причины случился пожар в двухквартирном доме.
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