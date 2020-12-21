Главврач был задержан при получении денег
Главному врачу роддома в Чите предъявлено обвинение в получении взятки в значительном размере.
По версии следствия, главный врач родильного дома получал взятки от директора фирмы, занимающейся поставкой медицинского оборудования, за оказание содействия при заключении договоров. Общая сумма взяток составила 130 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК по Забайкальскому краю.
В пятницу, 18 декабря, главный врач и директор фирмы были задержаны при передаче денег. По месту жительства задержанных, а также в их рабочих кабинетах проведены обыски.
Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении главного врача избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, суд признал законным задержание директора фирмы и продлил срок задержания на 72 часов.
В настоящее время проводятся следственные действия.
В Чите главврач роддома обвиняется во взяточничестве
Происшествия, Фото:
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