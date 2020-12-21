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В Бурятии эвакуировали людей из задымленного подъезда

В Бурятии эвакуировали людей из задымленного подъезда
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На жильцов пожарные надели средства индивидуальной защиты органов дыхания

Вчера, 20 декабря, в городе Закаменск в Бурятии произошёл пожар в подвале многоквартирного дома. Пожарные прибыли на место через три минуты после сообщения. На момент их прибытия было сильное задымление в подъезде.

- Для спасения людей и ликвидации пожара были задействованы два звена газодымощитной службы пожарной части №22. Первое звено, в составе начальника караула Виктора Тугутова и пожарного Антона Белоусова, оповестило жителей подъезда о пожаре. Пять человек эвакуировалось самостоятельно. Трое детей, на которых огнеборцы надели средства индивидуальной защиты органов дыхания, и трое взрослых были спасены Тугутовым и Белоусовым. В это время второе звено газодымозащитной службы, в составе врио начальника отряда Владимира Кулакова, начальника караула Михаила Каримова и пожарного Алексея Кузьмина, ликвидировало возгорание в кладовой, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Пожар был оперативно ликвидирован, не было допущено распространение огня по сгораемым конструкциям в подвальном помещении. Огонь уничтожил только кладовую в подвале.

Предположительно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

Как сообщал «Байкал-Daily», 18 декабря в пригородном селе Поселье сгорел жилой дом.


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