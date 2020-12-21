 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 декабря

20 декабря

Популярное

В Иркутской области в ДТП один человек погиб и двое пострадали

В Иркутской области в ДТП один человек погиб и двое пострадали
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель «БМВ» врезался в два автомобиля

В Усть-Илимске Иркутской области разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погиб 48-летний местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительной информации, ночью 18 декабря, двигаясь по улице Братская в направлении Партизанской, 49-летний водитель «БМВ» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением – столкнулся с машиной «Тойота Харриер», которая двигалась в попутном направлении.

«БМВ» развернуло, и он врезался ещё в один автомобиль «Тойоту Королла» - уже на «встречке».

В результате столкновения от полученных травм 48-летний водитель «Короллы» скончался на месте. 48-летнюю пассажирку и 49-летнего водителя «БМВ» госпитализировали с различными травмами. Водитель «Харриера» не пострадал.


ДТП.смерть Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии из-за сигареты случился пожар
В Бурятии из-за сигареты случился пожар
Происшествия, 21.12.2020
Жильца горящей квартиры разбудили соседи
Читинец угнал машину у знакомого
Читинец угнал машину у знакомого
Происшествия, 21.12.2020
Угон произошёл после застолья
В Забайкалье мать убила дочь топором и покончила с собой
В Забайкалье мать убила дочь топором и покончила с собой
Происшествия, 21.12.2020
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего
В Бурятии едва не сгорел дом
В Бурятии едва не сгорел дом
Происшествия, 20.12.2020
Добровольцы и пожарные не допустили уничтожения жилого дома
В селе в Бурятии наблюдается выход наследных вод
В селе в Бурятии наблюдается выход наследных вод
Происшествия, 20.12.2020
Подобное явление происходит ежегодно
В Бурятии браконьеры застрелили четырёх косуль
В Бурятии браконьеры застрелили четырёх косуль
Происшествия, 19.12.2020
Браконьеры охотились с тепловизионным прицелом
Мошенники обманывают жителей Бурятии ежедневно
Мошенники обманывают жителей Бурятии ежедневно
Происшествия, 19.12.2020
Аферисты психологически обрабатывают жертв по несколько часов
Улан-удэнка обокрала пригласившего её в гости мужчину
Улан-удэнка обокрала пригласившего её в гости мужчину
Происшествия, 19.12.2020
Хозяин дома уснул после распития алкоголя
В Улан-Удэ обокрали учительницу, потерявшую карту
В Улан-Удэ обокрали учительницу, потерявшую карту
Происшествия, 19.12.2020
Нашедший карту мужчину закупил продуктов и бензина
В Бурятии куры едва не сгорели заживо
В Бурятии куры едва не сгорели заживо
Происшествия, 19.12.2020
Загорелся сарай, где жили птицы
В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом
В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом
Происшествия, 19.12.2020
Пожар обнаружили слишком поздно
В Бурятии загорелся припаркованный автомобиль
В Бурятии загорелся припаркованный автомобиль
Происшествия, 19.12.2020
Пожар произошёл во дворе многоквартирного дома

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^