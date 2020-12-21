В Иркутской области в ДТП один человек погиб и двое пострадали

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель «БМВ» врезался в два автомобиля



В Усть-Илимске Иркутской области разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погиб 48-летний местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



По предварительной информации, ночью 18 декабря, двигаясь по улице Братская в направлении Партизанской, 49-летний водитель «БМВ» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением – столкнулся с машиной «Тойота Харриер», которая двигалась в попутном направлении.



«БМВ» развернуло, и он врезался ещё в один автомобиль «Тойоту Королла» - уже на «встречке».



В результате столкновения от полученных травм 48-летний водитель «Короллы» скончался на месте. 48-летнюю пассажирку и 49-летнего водителя «БМВ» госпитализировали с различными травмами. Водитель «Харриера» не пострадал.





