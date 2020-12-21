Жильца горящей квартиры разбудили соседи
Вчера, 20 декабря, в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл пожар в квартире многоэтажного жилого дома. На момент прибытия пожарных горела квартира на четвёртом этаже, дверь была открыта.
Жильца квартиры разбудили соседи, почувствовавшие дым в подъезде, тем самым спасли ему жизнь. Пожарные вывели жильца, вернувшегося в квартиру, и оперативно ликвидировали возгорание за пару минут.
В результате пожара повреждена кровать и постельные принадлежности. Причиной пожара, скорее всего, послужило неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 декабря в селе Нижние Тальцы Заиграевского района едва не сгорел дом.
В Бурятии из-за сигареты случился пожар
Происшествия, Фото:
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