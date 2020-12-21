 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 декабря

20 декабря

Популярное

В Бурятии из-за сигареты случился пожар

В Бурятии из-за сигареты случился пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жильца горящей квартиры разбудили соседи

Вчера, 20 декабря, в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл пожар в квартире многоэтажного жилого дома. На момент прибытия пожарных горела квартира на четвёртом этаже, дверь была открыта.

Жильца квартиры разбудили соседи, почувствовавшие дым в подъезде, тем самым спасли ему жизнь. Пожарные вывели жильца, вернувшегося в квартиру, и оперативно ликвидировали возгорание за пару минут.

В результате пожара повреждена кровать и постельные принадлежности. Причиной пожара, скорее всего, послужило неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 декабря в селе Нижние Тальцы Заиграевского района едва не сгорел дом.

пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинец угнал машину у знакомого
Читинец угнал машину у знакомого
Происшествия, 21.12.2020
Угон произошёл после застолья
В Забайкалье мать убила дочь топором и покончила с собой
В Забайкалье мать убила дочь топором и покончила с собой
Происшествия, 21.12.2020
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего
В Бурятии едва не сгорел дом
В Бурятии едва не сгорел дом
Происшествия, 20.12.2020
Добровольцы и пожарные не допустили уничтожения жилого дома
В селе в Бурятии наблюдается выход наследных вод
В селе в Бурятии наблюдается выход наследных вод
Происшествия, 20.12.2020
Подобное явление происходит ежегодно
В Бурятии браконьеры застрелили четырёх косуль
В Бурятии браконьеры застрелили четырёх косуль
Происшествия, 19.12.2020
Браконьеры охотились с тепловизионным прицелом
Мошенники обманывают жителей Бурятии ежедневно
Мошенники обманывают жителей Бурятии ежедневно
Происшествия, 19.12.2020
Аферисты психологически обрабатывают жертв по несколько часов
Улан-удэнка обокрала пригласившего её в гости мужчину
Улан-удэнка обокрала пригласившего её в гости мужчину
Происшествия, 19.12.2020
Хозяин дома уснул после распития алкоголя
В Улан-Удэ обокрали учительницу, потерявшую карту
В Улан-Удэ обокрали учительницу, потерявшую карту
Происшествия, 19.12.2020
Нашедший карту мужчину закупил продуктов и бензина
В Бурятии куры едва не сгорели заживо
В Бурятии куры едва не сгорели заживо
Происшествия, 19.12.2020
Загорелся сарай, где жили птицы
В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом
В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом
Происшествия, 19.12.2020
Пожар обнаружили слишком поздно
В Бурятии загорелся припаркованный автомобиль
В Бурятии загорелся припаркованный автомобиль
Происшествия, 19.12.2020
Пожар произошёл во дворе многоквартирного дома
В Иркутске похитили девушку и требовали за неё выкуп
В Иркутске похитили девушку и требовали за неё выкуп
Происшествия, 19.12.2020
Жертвой похитителей стала 21-летняя студентка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^