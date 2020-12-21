Читинец угнал машину у знакомого

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Угон произошёл после застолья



В отдел полиции в Чите обратился 23-летний парень и сообщил об угоне его автомобиля «ВАЗ-2107».



Накануне молодой человек у себя дома распивал спиртное в компании малознакомых людей. Во время застолья мужчина уснул и только на следующий день обнаружил пропажу «Жигулей».



Оказалось, что во время застолья закончился алкоголь. Тогда 26-летий новый знакомый потерпевшего взял ключи от автомобиля хозяина и совершил угон, однако не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого машину бросил и скрылся.



Возбуждено уголовное дело, машина изъята, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

