Угон произошёл после застолья
В отдел полиции в Чите обратился 23-летний парень и сообщил об угоне его автомобиля «ВАЗ-2107».
Накануне молодой человек у себя дома распивал спиртное в компании малознакомых людей. Во время застолья мужчина уснул и только на следующий день обнаружил пропажу «Жигулей».
Оказалось, что во время застолья закончился алкоголь. Тогда 26-летий новый знакомый потерпевшего взял ключи от автомобиля хозяина и совершил угон, однако не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого машину бросил и скрылся.
Возбуждено уголовное дело, машина изъята, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец угнал машину у знакомого
Происшествия, Фото:
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