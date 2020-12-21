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Читинец угнал машину у знакомого

Читинец угнал машину у знакомого
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Угон произошёл после застолья

В отдел полиции в Чите обратился 23-летний парень и сообщил об угоне его автомобиля «ВАЗ-2107».

Накануне молодой человек у себя дома распивал спиртное в компании малознакомых людей. Во время застолья мужчина уснул и только на следующий день обнаружил пропажу «Жигулей».

Оказалось, что во время застолья закончился алкоголь. Тогда 26-летий новый знакомый потерпевшего взял ключи от автомобиля хозяина и совершил угон, однако не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого машину бросил и скрылся.

Возбуждено уголовное дело, машина изъята, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
угон
 
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