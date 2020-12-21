В Забайкалье мать убила дочь топором и покончила с собой

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего



20 декабря около 13 часов в доме села Хадакта Улётовского района Забайкальского края обнаружили тела двух женщин. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.



Следователи осмотрели дом, в котором обнаружены тела женщин. Установлены их личности, это 48-летняя хозяйка дома и её 18-летняя дочь. Тела направлены для проведения судмедэкспертиз с целью выяснения причин смерти. Опрошены соседи, другие жители села, очевидцы.



По одной из версий следствия, мать ударила свою дочь топором по голове, а затем покончила с собой.



- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

