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В Забайкалье мать убила дочь топором и покончила с собой

В Забайкалье мать убила дочь топором и покончила с собой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего

20 декабря около 13 часов в доме села Хадакта Улётовского района Забайкальского края обнаружили тела двух женщин. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

Следователи осмотрели дом, в котором обнаружены тела женщин. Установлены их личности, это 48-летняя хозяйка дома и её 18-летняя дочь. Тела направлены для проведения судмедэкспертиз с целью выяснения причин смерти. Опрошены соседи, другие жители села, очевидцы.

По одной из версий следствия, мать ударила свою дочь топором по голове, а затем покончила с собой.

- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Забайкальский край убийство
 
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