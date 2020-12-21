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В Иркутской области произошло землетрясение

В Иркутской области произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Землетрясение было небольшим

Сегодня утром 21 декабря в Иркутской области произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксированы в 06:16, приводятся данные на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился в Зиминском районе.

Землетрясение было небольшим, толчки не ощущались.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре Байкальский регион «трясло» уже не один раз. Два ощутимых землетрясения произошли 10 декабря. Первое произошло рано утром 10 декабря, оно разбудило многих жителей Бурятии и Иркутской области. В домах тряслась мебель, толчки были довольно длительными. Землетрясение произошло в Кабанском районе, магнитуда была 5,5, в эпицентре интенсивность составила 7,3.

Вечером того же дня произошло ещё одно землетрясение, вновь напугавшее жителей двух соседних регионов. Но оно уже было слабее и меньше по длительности, его магнитуда составила 4,9. Эпицентр также был в Кабанском районе.

15 декабря ещё одно землетрясение произошло в Северо-Байкальском районе Бурятии, его магнитуда была 4,2.
землетрясение
 
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