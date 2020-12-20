В Бурятии раскалившаяся труба стала причиной пожара

Причина пожара устанавливается. Предположительно ею мог послужить перекал трубы дымохода, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.













Сегодня в селе Иволга Иволгинского района произошёл пожар в частично жилом двухквартирном доме. На момент прибытия пожарных горело потолочное перекрытие, существовала угроза распространения огня по конструкциям здания.Возгорание было оперативно ликвидировано. В результате пожара выгорело потолочное перекрытие на площади 10 квадратных метров.