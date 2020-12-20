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В Бурятии раскалившаяся труба стала причиной пожара

В Бурятии раскалившаяся труба стала причиной пожара
Происшествия,  Фото:Республиканское агентство ГО и ЧС
Возгорание случилось сегодня утром

Сегодня в селе Иволга Иволгинского района произошёл пожар в частично жилом двухквартирном доме. На момент прибытия пожарных горело потолочное перекрытие, существовала угроза распространения огня по конструкциям здания.

Возгорание было оперативно ликвидировано. В результате пожара выгорело потолочное перекрытие на площади 10 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается. Предположительно ею мог послужить перекал трубы дымохода, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.






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