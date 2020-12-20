В селе в Бурятии наблюдается выход наследных вод

Подобное явление происходит ежегодно
В Баргузинском районе наблюдается выход наследных вод на реке Улюн. Такое явление возникает ежегодно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии
К месту направлены спасатели Усть-Баргузинского ПСП БПСО и сотрудники Баргузинского инспекторского участка ГИМС для проведения ледорезных работ.
- На настоящий момент спасателями совместно с ГИМС в превентивных целях организованы работы по обустройству отводного канала. Угрозы подтопления наследными водами населённого пункта Улюн нет, - отметили в МЧС.
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