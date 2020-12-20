 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 декабря

19 декабря

18 декабря

Популярное

В Бурятии едва не сгорел дом

В Бурятии едва не сгорел дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Добровольцы и пожарные не допустили уничтожения жилого дома

Вчера, 19 декабря, в селе Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии загорелся двухквартирный жилой дом. Ввиду значительного удаления места пожара от ближайшей пожарной части первыми на тушение возгорания прибыли добровольные пожарные ДПК МО СП «Талецкое».

К этому моменту в доме было сильное задымление, под обшивкой горели стены, существовала угроза распространения огня по конструкциям здания. До прибытия основных сил пожарной охраны добровольные пожарные вскрывали обшивку и проводили проливку тлеющих конструкций. Вместе с прибывшими пожарными огонь был потушен.

В результате пожара снаружи повреждена стена дома, фронтон на общей площади 5 квадратных метров. Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.

Ввиду сильных морозов на территории Бурятии, когда риск возникновения пожара многократно возрастает.

Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, что можно пользоваться только сертифицированными и исправными электроприборами. Нельзя оставлять их включёнными без присмотра, а также не перегружать электросеть единовременным включением нескольких приборов.

Как сообщал «Байкал-Daily», 18 декабря, в селе Поселье Иволгинского района Бурятии сгорел жилой дом.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии едва не сгорел дом
В Бурятии едва не сгорел дом
Происшествия, 20.12.2020
Добровольцы и пожарные не допустили уничтожения жилого дома
В селе в Бурятии наблюдается выход наследных вод
В селе в Бурятии наблюдается выход наследных вод
Происшествия, 20.12.2020
Подобное явление происходит ежегодно
В Бурятии браконьеры застрелили четырёх косуль
В Бурятии браконьеры застрелили четырёх косуль
Происшествия, 19.12.2020
Браконьеры охотились с тепловизионным прицелом
Мошенники обманывают жителей Бурятии ежедневно
Мошенники обманывают жителей Бурятии ежедневно
Происшествия, 19.12.2020
Аферисты психологически обрабатывают жертв по несколько часов
Улан-удэнка обокрала пригласившего её в гости мужчину
Улан-удэнка обокрала пригласившего её в гости мужчину
Происшествия, 19.12.2020
Хозяин дома уснул после распития алкоголя
В Улан-Удэ обокрали учительницу, потерявшую карту
В Улан-Удэ обокрали учительницу, потерявшую карту
Происшествия, 19.12.2020
Нашедший карту мужчину закупил продуктов и бензина
В Бурятии куры едва не сгорели заживо
В Бурятии куры едва не сгорели заживо
Происшествия, 19.12.2020
Загорелся сарай, где жили птицы
В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом
В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом
Происшествия, 19.12.2020
Пожар обнаружили слишком поздно
В Бурятии загорелся припаркованный автомобиль
В Бурятии загорелся припаркованный автомобиль
Происшествия, 19.12.2020
Пожар произошёл во дворе многоквартирного дома
В Иркутске похитили девушку и требовали за неё выкуп
В Иркутске похитили девушку и требовали за неё выкуп
Происшествия, 19.12.2020
Жертвой похитителей стала 21-летняя студентка
В Улан-Удэ холодную воду отключали в детсаду
В Улан-Удэ холодную воду отключали в детсаду
Происшествия, 19.12.2020
Инцидент произошёл на Ключевской
17 домов в Бурятии полдня были без холодной воды
17 домов в Бурятии полдня были без холодной воды
Происшествия, 19.12.2020
Авария оставила без воды жителей улицы Буйко

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^