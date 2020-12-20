В Бурятии едва не сгорел дом

Вчера, 19 декабря, в селе Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии загорелся двухквартирный жилой дом. Ввиду значительного удаления места пожара от ближайшей пожарной части первыми на тушение возгорания прибыли добровольные пожарные ДПК МО СП «Талецкое».
К этому моменту в доме было сильное задымление, под обшивкой горели стены, существовала угроза распространения огня по конструкциям здания. До прибытия основных сил пожарной охраны добровольные пожарные вскрывали обшивку и проводили проливку тлеющих конструкций. Вместе с прибывшими пожарными огонь был потушен.
В результате пожара снаружи повреждена стена дома, фронтон на общей площади 5 квадратных метров. Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.
Ввиду сильных морозов на территории Бурятии, когда риск возникновения пожара многократно возрастает.
Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, что можно пользоваться только сертифицированными и исправными электроприборами. Нельзя оставлять их включёнными без присмотра, а также не перегружать электросеть единовременным включением нескольких приборов.