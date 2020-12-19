Браконьеры охотились с тепловизионным прицелом
9 декабря в охотничьих угодиях Заиграевского района Бурятии государственные инспекторы Бурприроднадзора поймали браконьера. Выяснилось, что он вместе ещё несколькими людьми (их личности пока не установлены) ночью убили четырёх сибирских косуль.
Браконьеры охотились на косуль с огнестрельным оружием с глушителем, а также тепловизионным прицелом.
Ущерб животному миру оценён на сумму 800 тысяч рублей.
- На место происшествия были вызваны сотрудники отдела МВД по Заиграевскому району. Они изъяли мясо, разделанное на части, нарезное охотничье огнестрельное оружие с тепловизионным прицелом и патронами, - сообщили в Бурприроднадзоре.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно сотрудники Прибайкальского лесхоза встретили двух сибирских косуль. Косули шли на водопой, но засмотрелись на лесников.
В Бурятии браконьеры застрелили четырёх косуль
Происшествия, Фото:
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