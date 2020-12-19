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Мошенники обманывают жителей Бурятии ежедневно

Мошенники обманывают жителей Бурятии ежедневно
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Аферисты психологически обрабатывают жертв по несколько часов

В полицию ежедневно поступают сообщения о мошенниках, которые пользуются известными торговыми интернет-платформами для выманивания «залога» или «предоплаты». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Так, 18 декабря в ОМВД России по Баргузинскому району обратился 30-летний мужчина, лишившийся 100 тысяч рублей. Он позвонил по объявлению о продаже мотоцикла. «Продавец» попросил перевести полную стоимость мотоцикла на банковскую карту, после чего перестал выходить на связь.

Также 18 декабря в отдел полиции №2 Улан-Удэ обратилась 71-летняя пенсионерка, которая на известном интернет-сайте разместила объявление о продаже массажной накидки. После этого позвонил неизвестный, который психологически обрабатывал женщину не один час. Под давлением пенсионерка согласилась пойти в банк и перевести 30 тысяч рублей. Мужчина мотивировал это тем, что необходимо, «чтобы счёт пенсионерки не был пустым», но продиктовал ей собственные банковские данные.

17 декабря в полицию обратился 54-летний улан-удэнец. Он сообщил, что накануне по его объявлению о продаже беговой дорожки на торговой интернет-площадке позвонил неизвестный, который согласился купить спортивный тренажёр. Покупатель заявил, что перевёл деньги по внутренней системе оплаты сайта и прислал поддельную ссылку. Улан-удэнец перешёл по ней и ввёл свои банковские данные для получения денег. Вместо этого со счёта мужчины были списаны более 24 тысяч рублей.

По каждому факту были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 57-летняя жительница Муйского района сделала мошенникам 45 переводов на 700 тысяч рублей.

В октябре улан-удэнка перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей.


мошенничество
 
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