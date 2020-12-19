Хозяин дома уснул после распития алкоголя
Утром 18 декабря в дежурную часть полиции с заявлением обратился улан-удэнец. Мужчина сообщил, что днём ранее на улице он встретил знакомую и пригласил её в гости. После распития спиртных напитков хозяин уснул, а когда проснулся, обнаружил, что из кошелька пропали восемь тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали женщину у неё дома. 46-летняя подозреваемая созналась, что она украла деньги, уходя из квартиры. Деньги она потратить ещё не успела.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнка обокрала пригласившего её в гости мужчину
Происшествия, Фото:
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