Улан-удэнка обокрала пригласившего её в гости мужчину

Хозяин дома уснул после распития алкоголя



Утром 18 декабря в дежурную часть полиции с заявлением обратился улан-удэнец. Мужчина сообщил, что днём ранее на улице он встретил знакомую и пригласил её в гости. После распития спиртных напитков хозяин уснул, а когда проснулся, обнаружил, что из кошелька пропали восемь тысяч рублей.



Сотрудники полиции задержали женщину у неё дома. 46-летняя подозреваемая созналась, что она украла деньги, уходя из квартиры. Деньги она потратить ещё не успела.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в МВД по Бурятии.





