Нашедший карту мужчину закупил продуктов и бензина
14 декабря в дежурную часть отдела полиции №1 в Улан-Удэ поступило сообщение от 27-летней девушки, работающей учителем. С её банковской карты путём бесконтактной оплаты похитили четыре тысячи рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Девушка пояснила, что днём потеряла карту, а обнаружила утерю после того, как ей стали приходить смс-сообщения о списании денег.
Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого, не работающего 51-летнего мужчину. Он воспользовался найденной картой для оплаты продуктов питания и заправки своего автомобиля.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Улан-Удэ обокрали учительницу, потерявшую карту
Происшествия, Фото:
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