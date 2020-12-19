В Улан-Удэ обокрали учительницу, потерявшую карту

Нашедший карту мужчину закупил продуктов и бензина



14 декабря в дежурную часть отдела полиции №1 в Улан-Удэ поступило сообщение от 27-летней девушки, работающей учителем. С её банковской карты путём бесконтактной оплаты похитили четыре тысячи рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Девушка пояснила, что днём потеряла карту, а обнаружила утерю после того, как ей стали приходить смс-сообщения о списании денег.



Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого, не работающего 51-летнего мужчину. Он воспользовался найденной картой для оплаты продуктов питания и заправки своего автомобиля.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.







