Загорелся сарай, где жили птицы
В пятницу, 18 декабря в селе Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии произошёл пожар в сарае, в котором жили куры. Обнаружив пожар, хозяйка успела выпустить птиц из горящего строения.
На момент прибытия пожарных сарай горел изнутри. На полную ликвидацию возгорания потребовалось 24 минуты.
В результате пожара повреждены стена и крыша сарая.
Предположительной причиной инцидента названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в пригородном селе Поселье сгорел жилой дом. В Закаменске огонь едва не уничтожил припаркованный автомобиль.
В Бурятии куры едва не сгорели заживо
Происшествия, Фото:
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