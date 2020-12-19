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В Бурятии куры едва не сгорели заживо

В Бурятии куры едва не сгорели заживо
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Загорелся сарай, где жили птицы

В пятницу, 18 декабря в селе Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии произошёл пожар в сарае, в котором жили куры. Обнаружив пожар, хозяйка успела выпустить птиц из горящего строения.

На момент прибытия пожарных сарай горел изнутри. На полную ликвидацию возгорания потребовалось 24 минуты.

В результате пожара повреждены стена и крыша сарая.

Предположительной причиной инцидента названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в пригородном селе Поселье сгорел жилой дом. В Закаменске огонь едва не уничтожил припаркованный автомобиль.
пожар птицы
 
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