Пожар произошёл во дворе многоквартирного дома
Вчера, 18 декабря, в городе Закаменск в Бурятии загорелся автомобиль, стоявший во дворе жилого многоквартирного дома.
Пожарные прибыли через три минуты после сообщения. В это время в моторном отсеке было задымление, а владелец автомобиля сам остановил распространение огня. Совместными усилиями возгорание было ликвидировано.
В результате пожара выгорел моторный отсек.
Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электрооборудования автомобиля, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в пригородном селе Поселье сгорел жилой дом.
В Бурятии загорелся припаркованный автомобиль
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Хозяин дома уснул после распития алкоголя
Нашедший карту мужчину закупил продуктов и бензина
Загорелся сарай, где жили птицы
Пожар обнаружили слишком поздно
Пожар произошёл во дворе многоквартирного дома
Полиция поймала странного вора
Жертвой похитителей стала 21-летняя студентка
ДТП произошло на Новом мосту
Инцидент произошёл на Ключевской
Авария оставила без воды жителей улицы Буйко
Преступник с подельниками вырубили деревья на 30 миллионов
Виновник аварии с места скрылся
Сбережения потеряли 120 жителей Иркутской области
Мужчина не сумел убежать от лесников
Задержанному 25 лет