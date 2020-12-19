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В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом

В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожар обнаружили слишком поздно

Вчера, 18 декабря, в селе Поселье Иволгинского района Бурятии сгорел жилой дом, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На момент прибытия пожарных крыша дома и гаража были охвачены открытым огнём. Возгорание началось изнутри.

К счастью, обошлось без пострадавших. На момент пожара людей дома не было.


Огонь тушили 11 пожарных и четыре пожарных автомобиля.

Дом выгорел изнутри, частично обрушилась кровля, полностью уничтожена кровля гаража. Столь разрушительные последствия обусловлены поздним обнаружением пожара.

Предположительно, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание электрообогревателя.


Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 16 на 17 декабря в посёлке Таксимо на пожаре в своём доме пострадали супруги-пенсионеры. Они получили ожоги, а их внук, который оказался на морозе без обуви, получил обморожения.

16 декабря произошёл пожар в пригородном селе Сотниково. Сгорела котельная жилого дома, крыша гаража, но сам дом пожарные отстояли. Также они предотвратили взрывы баллонов.

15 декабря на ещё одном пожаре в Сотниково молодой человек порезался стеклом, выбираясь из горящего дома через окно.


пожар
 
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