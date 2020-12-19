 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 декабря

18 декабря

Популярное

В Иркутске похитили девушку и требовали за неё выкуп

В Иркутске похитили девушку и требовали за неё выкуп
Происшествия, 
Жертвой похитителей стала 21-летняя студентка

В Иркутске похитили 21-летнюю студентку, с её родственников требовали выкуп. Эта дикая история произошла в начале недели.

14 декабря в полицию поступило сообщение о пропаже 21-летней девушки. Вскоре стало ясно, что девушку похитили вымогатели денег. Они специально арендовали квартиру и пригласили девушку, предложив подработать на уборке жилья. Затем силой удерживали свою жертву, а с её родственников потребовали выкуп в 300 тысяч рублей.

- Сыщики в течение суток установили местонахождение насильно удерживаемой иркутянки и задержали подозреваемых в похищении. Ими оказались двое безработных жителей Иркутска, 23 и 26 лет, ранее судимые за преступления имущественного характера. При личном досмотре у задержанных была изъята банковская карта потерпевшей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». Оба задержанных заключены под стражу.
похищение человека
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске похитили девушку и требовали за неё выкуп
В Иркутске похитили девушку и требовали за неё выкуп
Происшествия, 19.12.2020
Жертвой похитителей стала 21-летняя студентка
В Улан-Удэ холодную воду отключали в детсаду
В Улан-Удэ холодную воду отключали в детсаду
Происшествия, 19.12.2020
Инцидент произошёл на Ключевской
17 домов в Бурятии полдня были без холодной воды
17 домов в Бурятии полдня были без холодной воды
Происшествия, 19.12.2020
Авария оставила без воды жителей улицы Буйко
Сотрудники ГИБДД в Иркутске выявили 16 поддельных медсправок
Сотрудники ГИБДД в Иркутске выявили 16 поддельных медсправок
Происшествия, 18.12.2020
В семи случаях водительские удостоверения аннулированы
В Бурятии «чёрный» лесоруб пытался обжаловать сумму ущерба
В Бурятии «чёрный» лесоруб пытался обжаловать сумму ущерба
Происшествия, 18.12.2020
Преступник с подельниками вырубили деревья на 30 миллионов
Заключённого колонии будут судить в Иркутске за финансовую пирамиду
Заключённого колонии будут судить в Иркутске за финансовую пирамиду
Происшествия, 18.12.2020
Сбережения потеряли 120 жителей Иркутской области
Ночного «чёрного» лесоруба поймали в Бурятии
Ночного «чёрного» лесоруба поймали в Бурятии
Происшествия, 18.12.2020
Мужчина не сумел убежать от лесников
В Улан-Удэ едва не замёрз насмерть мужчина в одних штанах
В Улан-Удэ едва не замёрз насмерть мужчина в одних штанах
Происшествия, 18.12.2020
Спасённый не мог объяснить, как оказался на улице в таком виде
Житель Бурятии пришёл в банк с фальшивыми деньгами
Житель Бурятии пришёл в банк с фальшивыми деньгами
Происшествия, 18.12.2020
Кассиры банка нажали тревожную кнопку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^