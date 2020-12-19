В Иркутске похитили девушку и требовали за неё выкуп

Жертвой похитителей стала 21-летняя студентка



В Иркутске похитили 21-летнюю студентку, с её родственников требовали выкуп. Эта дикая история произошла в начале недели.



14 декабря в полицию поступило сообщение о пропаже 21-летней девушки. Вскоре стало ясно, что девушку похитили вымогатели денег. Они специально арендовали квартиру и пригласили девушку, предложив подработать на уборке жилья. Затем силой удерживали свою жертву, а с её родственников потребовали выкуп в 300 тысяч рублей.



- Сыщики в течение суток установили местонахождение насильно удерживаемой иркутянки и задержали подозреваемых в похищении. Ими оказались двое безработных жителей Иркутска, 23 и 26 лет, ранее судимые за преступления имущественного характера. При личном досмотре у задержанных была изъята банковская карта потерпевшей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». Оба задержанных заключены под стражу.

