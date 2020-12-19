В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с участием трамвая

По инерции после столкновения легковушку откинуло на левую полосу, и автомобиль врезался также в машину с логотипами такси «Максим». Таксист как раз выполнял заявку, в салоне ехали пассажиры.





Очевидец сообщил «Байкал-Daily», что водитель трамвая не стал предъявлять претензий к виновнику ДТП. Трамвай продолжил идти по маршруту.











