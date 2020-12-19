 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 декабря

18 декабря

Популярное

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с участием трамвая

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с участием трамвая
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на Новом мосту

В пятницу, 18 декабря, в Улан-Удэ произошло тройное ДТП, участниками которого стали две легковушки и трамвай. Всё случилось на Новом мосту около 10 часов утра.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель «Субару Легаси», поехавший в сторону кольцевой развязки по трамвайным путям – там, где движение автомобилей запрещено. В результате «Субару» столкнулся с трамваем.

По инерции после столкновения легковушку откинуло на левую полосу, и автомобиль врезался также в машину с логотипами такси «Максим». Таксист как раз выполнял заявку, в салоне ехали пассажиры.


Ни водители, ни пассажиры не пострадали.

Очевидец сообщил «Байкал-Daily», что водитель трамвая не стал предъявлять претензий к виновнику ДТП. Трамвай продолжил идти по маршруту.




Как сообщал «Байкал-Daily», 10 декабря в Улан-Удэ «Хёндай Солярис» «залетел» под трамвай. Трамваю пришлось вынужденно брать автомобиль на таран, так как они не могли расцепиться.


ДТП трамвай
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске похитили девушку и требовали за неё выкуп
В Иркутске похитили девушку и требовали за неё выкуп
Происшествия, 19.12.2020
Жертвой похитителей стала 21-летняя студентка
В Улан-Удэ холодную воду отключали в детсаду
В Улан-Удэ холодную воду отключали в детсаду
Происшествия, 19.12.2020
Инцидент произошёл на Ключевской
17 домов в Бурятии полдня были без холодной воды
17 домов в Бурятии полдня были без холодной воды
Происшествия, 19.12.2020
Авария оставила без воды жителей улицы Буйко
Сотрудники ГИБДД в Иркутске выявили 16 поддельных медсправок
Сотрудники ГИБДД в Иркутске выявили 16 поддельных медсправок
Происшествия, 18.12.2020
В семи случаях водительские удостоверения аннулированы
В Бурятии «чёрный» лесоруб пытался обжаловать сумму ущерба
В Бурятии «чёрный» лесоруб пытался обжаловать сумму ущерба
Происшествия, 18.12.2020
Преступник с подельниками вырубили деревья на 30 миллионов
Заключённого колонии будут судить в Иркутске за финансовую пирамиду
Заключённого колонии будут судить в Иркутске за финансовую пирамиду
Происшествия, 18.12.2020
Сбережения потеряли 120 жителей Иркутской области
Ночного «чёрного» лесоруба поймали в Бурятии
Ночного «чёрного» лесоруба поймали в Бурятии
Происшествия, 18.12.2020
Мужчина не сумел убежать от лесников
В Улан-Удэ едва не замёрз насмерть мужчина в одних штанах
В Улан-Удэ едва не замёрз насмерть мужчина в одних штанах
Происшествия, 18.12.2020
Спасённый не мог объяснить, как оказался на улице в таком виде
Житель Бурятии пришёл в банк с фальшивыми деньгами
Житель Бурятии пришёл в банк с фальшивыми деньгами
Происшествия, 18.12.2020
Кассиры банка нажали тревожную кнопку
Ангарчанин срубил большую ёлку возле магазина
Происшествия, 18.12.2020
В квартиру мужчины, срубившего ёлку, нагрянула полиция

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^