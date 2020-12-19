В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с участием трамвая

В пятницу, 18 декабря, в Улан-Удэ произошло тройное ДТП, участниками которого стали две легковушки и трамвай. Всё случилось на Новом мосту около 10 часов утра.
По предварительной информации, виновником аварии стал водитель «Субару Легаси», поехавший в сторону кольцевой развязки по трамвайным путям – там, где движение автомобилей запрещено. В результате «Субару» столкнулся с трамваем.
По инерции после столкновения легковушку откинуло на левую полосу, и автомобиль врезался также в машину с логотипами такси «Максим». Таксист как раз выполнял заявку, в салоне ехали пассажиры.
Ни водители, ни пассажиры не пострадали.
Очевидец сообщил «Байкал-Daily», что водитель трамвая не стал предъявлять претензий к виновнику ДТП. Трамвай продолжил идти по маршруту.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 декабря в Улан-Удэ «Хёндай Солярис» «залетел» под трамвай. Трамваю пришлось вынужденно брать автомобиль на таран, так как они не могли расцепиться.