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В Улан-Удэ холодную воду отключали в детсаду

В Улан-Удэ холодную воду отключали в детсаду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл на Ключевской

В пятницу, 18 декабря, в Улан-Удэ остались без холодной воды несколько зданий на улице Ключевская. Причиной стал выход из строя задвижки в районе улицы Ключевская,8.

- В результате в 18:47 отключили от холодного водоснабжения потребителей многоквартирных жилых домов по улице Ключевская,8,18, 18а (детский сад № 64 «Колокольчик»), - сообщают оперативные службы города.

В 21:25 рабочие провели ремонт задвижки, и холодное водоснабжение было восстановлено. Время отключения составило 2 часа 57 минут.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ шесть часов без холодной воды провели жители 17 домов на улице Буйко.



отключение воды
 
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