17 домов в Бурятии полдня были без холодной воды

Авария оставила без воды жителей улицы Буйко



В пятницу, 18 декабря, в Улан-Удэ произошла коммунальная авария. В 16.30 часов из-за выхода воды в районе улицы Иванова,19 отключили от холодного водоснабжения 17 домов на улице Буйко.



- Были отключены потребители улицы Буйко, 49, 46, 53, 55, 50, 57, 52, 61, 9, 63, 7, 4, 65, 67, 69, 54, 56, - сообщают оперативные службы города.



В 22:30 рабочие установили хомут на стальной трубе, и холодное водоснабжение было восстановлено всем потребителям. Время отключения составило ровно шесть часов.







