 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 декабря

18 декабря

Популярное

17 домов в Бурятии полдня были без холодной воды

17 домов в Бурятии полдня были без холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Авария оставила без воды жителей улицы Буйко

В пятницу, 18 декабря, в Улан-Удэ произошла коммунальная авария. В 16.30 часов из-за выхода воды в районе улицы Иванова,19 отключили от холодного водоснабжения 17 домов на улице Буйко.

- Были отключены потребители улицы Буйко, 49, 46, 53, 55, 50, 57, 52, 61, 9, 63, 7, 4, 65, 67, 69, 54, 56, - сообщают оперативные службы города.

В 22:30 рабочие установили хомут на стальной трубе, и холодное водоснабжение было восстановлено всем потребителям. Время отключения составило ровно шесть часов.



отключение воды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

17 домов в Бурятии полдня были без холодной воды
17 домов в Бурятии полдня были без холодной воды
Происшествия, 19.12.2020
Авария оставила без воды жителей улицы Буйко
В Бурятии «чёрный» лесоруб пытался обжаловать сумму ущерба
В Бурятии «чёрный» лесоруб пытался обжаловать сумму ущерба
Происшествия, 18.12.2020
Преступник с подельниками вырубили деревья на 30 миллионов
Заключённого колонии будут судить в Иркутске за финансовую пирамиду
Заключённого колонии будут судить в Иркутске за финансовую пирамиду
Происшествия, 18.12.2020
Сбережения потеряли 120 жителей Иркутской области
Ночного «чёрного» лесоруба поймали в Бурятии
Ночного «чёрного» лесоруба поймали в Бурятии
Происшествия, 18.12.2020
Мужчина не сумел убежать от лесников
В Улан-Удэ едва не замёрз насмерть мужчина в одних штанах
В Улан-Удэ едва не замёрз насмерть мужчина в одних штанах
Происшествия, 18.12.2020
Спасённый не мог объяснить, как оказался на улице в таком виде
Житель Бурятии пришёл в банк с фальшивыми деньгами
Житель Бурятии пришёл в банк с фальшивыми деньгами
Происшествия, 18.12.2020
Кассиры банка нажали тревожную кнопку
Ангарчанин срубил большую ёлку возле магазина
Происшествия, 18.12.2020
В квартиру мужчины, срубившего ёлку, нагрянула полиция
В Бурятии назвали время, когда чаще всего сбивают людей
В Бурятии назвали время, когда чаще всего сбивают людей
Происшествия, 18.12.2020
С начала года в Бурятии сбили больше 30 пьяных пешеходов
Жителя Бурятии, бросившегося на полицейских с ножом, посадили
Жителя Бурятии, бросившегося на полицейских с ножом, посадили
Происшествия, 18.12.2020
Сбежавший от полицейских с простреленной ногой мужчина предстал перед судом
В Забайкалье китайца оштрафовали на 2,5 млн за взятку
В Забайкалье китайца оштрафовали на 2,5 млн за взятку
Происшествия, 18.12.2020
Гражданин КНР передал деньги приёмосдатчикам груза и багажа железнодорожной станции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^