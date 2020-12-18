Сотрудники ГИБДД в Иркутске выявили 16 поддельных медсправок

В семи случаях водительские удостоверения аннулированы



С начала года сотрудники ГИБДД в Иркутске выявили 16 поддельных медицинских справок. Об этом сообщила Госавтоинспекция Иркутска.



- Для получения или замены водительского удостоверения, каждый водитель и кандидат в водители, обязан пройти медкомиссию на допуск по состоянию здоровья к управлению транспортным средством. В целях экономии времени или по другим причинам, некоторые граждане обращаются в организации оказывающие сомнительные услуги по прохождению медицинской комиссии. Бывает так, что медицинскую справку будущие водители получают на руки, не пройдя осмотр ни у одного врача, но важно помнить, что такие справки не являются подлинными, - говорится в сообщении.



Если жители Иркутска или Иркутского района проходят комиссию в других населеёных пунктах Иркутской области, то в медучреждение из которого предоставлена медицинская справка направляется запрос о сведениях прохождения комиссии. С начала года в Иркутске было выявлено 16 случаев, когда справка не являлась подлинной, в семи случаях водительские удостоверения были аннулированы.

