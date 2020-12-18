В Бурятии «чёрный» лесоруб пытался обжаловать сумму ущерба

Преступник с подельниками вырубили деревья на 30 миллионов



Республиканское агентство лесного хозяйства обратилось в Верховный суд Бурятии, прося взыскать с «чёрных» лесорубов солидарно ущерб в размере более 30 миллионов рублей.



Решением Кабанского районного суда, вынесенном в июле 2019 года, мужчины признаны виновными в незаконной рубке леса, их приговорили к лишению свободы. «Чёрные» лесорубы орудовали с апреля 2015-го по апрель 2016 года на территории Кабанского района. Установлено 14 эпизодов незаконных рубок леса.



Один их «чёрных» лесорубов попытался обжаловать приговор. В апелляционной жалобе он просил изменить решение суда, не согласившись с размером взысканного ущерба. Отметим, его подельники решение суда не оспаривали.



Верховный суд Бурятии отклонил доводы жалобы и оставил решение суда без изменения.



- Размер ущерба, причинённого ответчиками в результате преступных действий, определялся судом на основании анализа собранных по делу доказательств, в том числе заключения экспертизы. Апелляционная инстанция отклонила доводы апеллянта о несогласии с расчётом ущерба со ссылкой на то, что он произведён по методике исчисления размера вреда, причинённого лесам, с применением коэффициентов по ставкам платы за единицу объёма лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности,- пояснили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о том, что преступниками причинён ущерб именно в заявленном размере, который должен быть возмещён виновными лицами в полном объёме.

