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В Чите виновник ДТП с пятью машинами заплатит страховой почти 300 тысяч

В Чите виновник ДТП с пятью машинами заплатит страховой почти 300 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновник аварии с места скрылся

В Чите виновника массового ДТП обязали выплатить страховой компании почти 300 тысяч рублей за то, что он покинул место аварии.

ДТП с участием пяти машин произошло в декабре 2018 года.

- С иском в суд обратился представитель «Россгосстраха». Он сослался на то, что в декабре 2018 года произошло ДТП с участием пяти автомобилей по вине ответчика, который покинул место происшествия. Страховая компания выплатила страховое возмещение потерпевшим в размере 278 800 рублей. В соответствии с федеральным законом об ОСАГО, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере произведённой потерпевшему страховой выплаты, если указанное лицо скрылось с места ДТП. Ответчик предложение о досудебном урегулировании предъявленных требований не принял, оплата не произведена, - сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда.

Центральный районный суд Читы иск «Росгосстраха» удовлетворил. Это решение без изменения оставила и судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда.


ДТП страховая компания
 
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