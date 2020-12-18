В Чите виновник ДТП с пятью машинами заплатит страховой почти 300 тысяч

Виновник аварии с места скрылся



В Чите виновника массового ДТП обязали выплатить страховой компании почти 300 тысяч рублей за то, что он покинул место аварии.



ДТП с участием пяти машин произошло в декабре 2018 года.



- С иском в суд обратился представитель «Россгосстраха». Он сослался на то, что в декабре 2018 года произошло ДТП с участием пяти автомобилей по вине ответчика, который покинул место происшествия. Страховая компания выплатила страховое возмещение потерпевшим в размере 278 800 рублей. В соответствии с федеральным законом об ОСАГО, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере произведённой потерпевшему страховой выплаты, если указанное лицо скрылось с места ДТП. Ответчик предложение о досудебном урегулировании предъявленных требований не принял, оплата не произведена, - сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда.



Центральный районный суд Читы иск «Росгосстраха» удовлетворил. Это решение без изменения оставила и судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда.





